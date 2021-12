Sorteggio ed errori: il giorno nero della Uefa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una Caporetto nella (fu) organizzazione svizzera della Uefa, il lunedì nero con figuraccia in mondovisione nel giorno dei sorteggi degli ottavi di finale. Prima fatti, poi ripetuti a due ore di distanza causa catena di errori da matita blu e rossa con protagonisti i vertici organizzativi del calcio europeo. Quelli in lite con Juventus, Real Madrid e Barcellona per la gestione di un business da miliardi di euro esposto, tra palline piazzate male e incomprensioni, a una brutta figura che sarà difficile cancellare. Non era mai capitato nella storia delle competizioni europee e non sarebbe dovuto accadere nemmeno questa volta. Ad accorgersi della gaffe è stato l'Atletico Madrid dopo essere stato abbinato al Bayern Monaco. Che qualcosa non funzionasse lo si era capito pochi istanti prima, ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una Caporetto nella (fu) organizzazione svizzera, il lunedìcon figuraccia in mondovisione neldei sorteggi degli ottavi di finale. Prima fatti, poi ripetuti a due ore di distanza causa catena dida matita blu e rossa con protagonisti i vertici organizzativi del calcio europeo. Quelli in lite con Juventus, Real Madrid e Barcellona per la gestione di un business da miliardi di euro esposto, tra palline piazzate male e incomprensioni, a una brutta figura che sarà difficile cancellare. Non era mai capitato nella storia delle competizioni europee e non sarebbe dovuto accadere nemmeno questa volta. Ad accorgersigaffe è stato l'Atletico Madrid dopo essere stato abbinato al Bayern Monaco. Che qualcosa non funzionasse lo si era capito pochi istanti prima, ...

