Sorteggio Champions, errore dell’Uefa. L’Atletico fa ricorso, rischio ripetizione (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Atletico Madrid ha fatto ricorso alla Uefa per quel che è accaduto durante il Sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena pochi minuti fa: a causa di un errore, infatti, la pallina del Manchester United non era presente nell’urna delL’Atletico Madrid. I Red Devils erano infatti stati sorteggiati contro il Villarreal, ma è stato subito chiaro che si trattava di un errore: la squadra di Rangnick ha affrontato il Villarreal nei gironi e pertanto non poteva certo affrontarlo agli ottavi. Così, si è proceduto a pescare una nuova avversaria per gli spagnoli: il Manchester City. I funzionari della Uefa stanno indagando la questione e ci sarebbe addirittura la possibilità di una ripetizione del Sorteggio. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021)Madrid ha fattoalla Uefa per quel che è accaduto durante ildegli ottavi diLeague andato in scena pochi minuti fa: a causa di un, infatti, la pallina del Manchester United non era presente nell’urna delMadrid. I Red Devils erano infatti stati sorteggiati contro il Villarreal, ma è stato subito chiaro che si trattava di un: la squadra di Rangnick ha affrontato il Villarreal nei gironi e pertanto non poteva certo affrontarlo agli ottavi. Così, si è proceduto a pescare una nuova avversaria per gli spagnoli: il Manchester City. I funzionari della Uefa stanno indagando la questione e ci sarebbe addirittura la possibilità di unadel. ...

