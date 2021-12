Sorteggi ottavi Champions League: sorridono Inter e Juventus, Messi sfida CR7 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sono conclusi i Sorteggi che hanno decretato gli ottavi di finale di Champions League. La Juventus, inserita come testa di serie, ha pescato lo Sporting Lisbona mentre l’Inter se la dovrà vedere con i giovani dell’Ajax, la vera sorpresa di questa prima fase di Champions avendo vinto tutte le partite a disposizione. I nerazzurri di Inzaghi hanno dunque evitato pesi massimi del calibro di Liverpool e Bayern Monaco. Messi sfida Ronaldo, il Bayern pesca l’Atletico Le dodici partite di Champions League se da una parte vedono l’assenza di campioni come Haaland dall’altra vedranno opporsi i due rivali del calcio mondiale: Messi e Ronaldo. Infatti il Psg di Pochettino ha pescato il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sono conclusi iche hanno decretato glidi finale di. La, inserita come testa di serie, ha pescato lo Sporting Lisbona mentre l’se la dovrà vedere con i giovani dell’Ajax, la vera sorpresa di questa prima fase diavendo vinto tutte le partite a disposizione. I nerazzurri di Inzaghi hanno dunque evitato pesi massimi del calibro di Liverpool e Bayern Monaco.Ronaldo, il Bayern pesca l’Atletico Le dodici partite dise da una parte vedono l’assenza di campioni come Haaland dall’altra vedranno opporsi i due rivali del calcio mondiale:e Ronaldo. Infatti il Psg di Pochettino ha pescato il ...

