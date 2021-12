Sorteggi Champions League, tutte le date degli ottavi di finale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è registrato un vero e proprio caos per quanto riguarda i Sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. I primi accoppiamenti sono stati annullati a causa di un errore con le palline e dopo il ricorso dell’Atletico Madrid. Il Real Madrid non ci sta e preannuncia un altro ricorso. La Juventus dovrà vedersela con il Villarreal, l’Inter con il Liverpool. Nelle altre partite nettamente favorito il Bayern Monaco contro il Salisburgo e il City contro lo Sporting. Non dovrebbe incontrare problemi il Chelsea contro il Lille. L’ottavo più equilibrato è quello tra Atletico Madrid e Manchester United. Le date Le gare degli ottavi d’andata si giocheranno martedì 15 o mercoledì 16 febbraio e martedì 22 o mercoledì 23 febbraio. Quelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è registrato un vero e proprio caos per quanto riguarda ididi. I primi accoppiamenti sono stati annullati a causa di un errore con le palline e dopo il ricorso dell’Atletico Madrid. Il Real Madrid non ci sta e preannuncia un altro ricorso. La Juventus dovrà vedersela con il Villarreal, l’Inter con il Liverpool. Nelle altre partite nettamente favorito il Bayern Monaco contro il Salisburgo e il City contro lo Sporting. Non dovrebbe incontrare problemi il Chelsea contro il Lille. L’ottavo più equilibrato è quello tra Atletico Madrid e Manchester United. LeLe gared’andata si giocheranno martedì 15 o mercoledì 16 febbraio e martedì 22 o mercoledì 23 febbraio. Quelle di ...

