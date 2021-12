“SIC” | il documentario Sky Original dedicato a Marco Simoncelli arriva al cinema

(Di lunedì 13 dicembre 2021) A 10 anni dalla scomparsa del Campione(20 gennaio 1987 – 23 ottobre 2011),nelle sale SIC, ilSkyprodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento alda Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre (elenco sale su nexodigital.it) SIC restituisce il ritratto intenso L'articolo

... in una delle tante interviste - testimonianze, racchiuse nel filmdedicato al, Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento al cinema da Nexo ..., ilSky Original su Marco Simoncelli, diretto da Alice Filippi, prodotto da Sky , Fremantle Italy e Mowe , uscirà come evento al cinema, distribuito da Nexo Digital , ...A 10 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli (20 gennaio 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy ...Oggi a Milano l'anteprima del docufilm su Marco Simoncelli diretto da Alice Filippi. Un racconto unico, intenso, positivo che porta lo spettatore dentro la storia avvicinandolo sempre di più a scoprir ...