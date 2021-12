Senato: ricordo di Emilia De Biasi con Malpezzi e D'Elia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Mercoledì prossimo, 15 dicembre, alle 17 nella sala Zuccari di palazzo Giustiniani si terrà un ricordo della senatrice Emilia De Biasi. Nell'occasione verrà presentato il libro 'Emilia De Biasi: passione, dialogo, etica della responsabilità' (Biblion edizioni). All'iniziativa, coordinata da Pierluigi De Lauro, interverranno Simona Malpezzi, Guglielmo Bruni, Cecilia D'Elia e Franco Mirabelli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - Mercoledì prossimo, 15 dicembre, alle 17 nella sala Zuccari di palazzo Giustiniani si terrà undella senatriceDe. Nell'occasione verrà presentato il libro 'De: passione, dialogo, etica della responsabilità' (Biblion edizioni). All'iniziativa, coordinata da Pierluigi De Lauro, interverranno Simona, Guglielmo Bruni, Cecilia D'e Franco Mirabelli.

