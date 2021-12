Sciopero generale il 16 dicembre | possibili disagi per gli utenti Inps

(Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – Come noto, è stato proclamato unodi tutti i lavoratori pubblici e privati, da parte della CGIL e dalla UIL, per l’intera giornata di giovedì 162021. L’informa gliche, a causa di questa mobilitazione, potrebbero verificarsi alcuni disservizi. L'articolo L'Opinionista.

ACERBO(PRC-SE): GIUSTI FISCHI A SALA, A PIAZZA FONTANA BOMBA CONTRO SCIOPERI AUTUNNO CALDO Ringrazio le compagne e… Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini.

A dirlo ai microfoni dell'Italpress è il segretariodell'Ugl, Francesco Paolo Capone, in merito alloproclamato da Cgil e Uil per il 16 dicembre. "Il governo fa il suo mestiere e le parti sociali fanno il loro, segnalando le criticità e suggerendo eventuali soluzioni, ma non si ...Giovedi 16 dicembre la CGIL ha proclamato uno, che avviene nella modalità più tardiva, contorta e implausibile, della storia sindacale italiana. Unosenza piattaforma, alla ...I protagonisti di ieri e di oggi dell’atletica leggera siciliana celebrati dalla decima edizione del Premio Azzurri d’Italia a Partinico. The post Premio Azzurri d’Italia, l’atletica leggera siciliana ...Continua il muro contro muro tra Cgil e Uil e Palazzo Chigi sul tema dello sciopero generale. Il premier Mario Draghi ha deciso infatti di non convocare i sindacati prima della mobilitazione in progra ...