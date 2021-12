Sarzana, tenta di assoldare un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato 50enne (Di lunedì 13 dicembre 2021) Voleva eliminare la moglie e la suocera e per farlo aveva deciso di rivolgersi a un sicario, al quale aveva promesso un compenso di 30mila euro. Il piano per fortuna è fallito e l’uomo, un 50enne italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Sarzana. In carcere con l'accusa di duplice tentato omicidio Le indagini, coordinate dalla Procura della Spezia, sono state condotte mentre veniva adottato un dispositivo di “sicurezza discreta” per le donne consentendo di stroncare il progetto poco prima che diventasse esecutivo. L'uomo è adesso in carcere con l'accusa di duplice tentato omicidio. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Voleva eliminare lae lae per farlo aveva deciso di rivolgersi a un, al quale aveva promesso un compenso di 30mila euro. Il piano per fortuna è fallito e l’uomo, unitaliano, è statodai carabinieri di. In carcere con l'accusa di dupliceto omicidio Le indagini, coordinate dalla Procura della Spezia, sono state condotte mentre veniva adottato un dispositivo di “sicurezza discreta” per le donne consentendo di stroncare il progetto poco prima che diventasse esecutivo. L'uomo è adesso in carcere con l'accusa di dupliceto omicidio.

Advertising

statodelsud : Sarzana, tenta di assoldare un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato 50enne - Pino__Merola : Sarzana, tenta di assoldare un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato 50enne - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Sarzana, tenta di assoldare un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato 50enne - SkyTG24 : Sarzana, tenta di assoldare un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato 50enne -

Ultime Notizie dalla rete : Sarzana tenta Estrazione MillionDAY del 6 ottobre 2021: combinazione vincente Chi tenta la fortuna con i numeri del Million Day di Lottomatica, di certo conosce bene i diversi ... L'ultimo milione di euro è andato in Liguria, esattamente a Sarzana. Sono in tutto 191 i nuovi ...

Estrazione MillionDAY del 6 ottobre 2021: combinazione vincente Chi tenta la fortuna con i numeri del Million Day di Lottomatica, di certo conosce bene i diversi ... L'ultimo milione di euro è andato in Liguria, esattamente a Sarzana. Sono in tutto 191 i nuovi ...

Sarzana, tenta di assoldare un sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato 50enne Sky Tg24 Tre dossi e un velox sulla strada pericolosa E’ la provinciale 331 che da Romito porta al Guercio, teatro di numerosi incidenti. L’ultimo, con esito mortale, appena un mese fa ...

Operaio investito sulle strisce Il pm ha disposto l’autopsia Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sarzana sul tragico investimento avvenuto mercoledì sera a Romito Magra sulla Provinciale 331 del Guercio, costato la vita a Dino Kri ...

Chila fortuna con i numeri del Million Day di Lottomatica, di certo conosce bene i diversi ... L'ultimo milione di euro è andato in Liguria, esattamente a. Sono in tutto 191 i nuovi ...Chila fortuna con i numeri del Million Day di Lottomatica, di certo conosce bene i diversi ... L'ultimo milione di euro è andato in Liguria, esattamente a. Sono in tutto 191 i nuovi ...E’ la provinciale 331 che da Romito porta al Guercio, teatro di numerosi incidenti. L’ultimo, con esito mortale, appena un mese fa ...Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sarzana sul tragico investimento avvenuto mercoledì sera a Romito Magra sulla Provinciale 331 del Guercio, costato la vita a Dino Kri ...