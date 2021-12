Quirinale: Calenda, ‘Berlusconi? ‘Arrivacce’ come lui, ma dividerebbe il Paese’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Non sono favorevole” a Berlusconi presidente della Repubblica. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà spiegando: “Berlusconi sta lottando come un leone, è apprezzabile. Ma è legato a una stagione molto divisiva della Repubblica, noi dobbiamo eleggere un presidente in grado di parlare a tutti. Questo vale anche per una figura molto estrema dell’altra parte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Non sono favorevole” a Berlusconi presidente della Repubblica. Lo ha detto Carloa Agorà spiegando: “Berlusconi sta lottandoun leone, è apprezzabile. Ma è legato a una stagione molto divisiva della Repubblica, noi dobbiamo eleggere un presidente in grado di parlare a tutti. Questo vale anche per una figura molto estrema dell’altra parte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

