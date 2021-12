“Questa soap opera mi ha rotto le palle”, la concorrente non regge più la storia tra Alex e Soleil e spiega il motivo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al GF Vip l’atmosfera si fa pesante e la concorrente non regge più la storia tra Alex e Soleil: “Questa soap opera mi ha rotto le palle”. Nella puntata di venerdì 10 dicembre, ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra Alex e Soleil. I due sembrano essere sempre più vicini. La moglie dell’attore, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al GF Vip l’atmosfera si fa pesante e lanonpiù latra: “mi hale”. Nella puntata di venerdì 10 dicembre, ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra. I due sembrano essere sempre più vicini. La moglie dell’attore, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

