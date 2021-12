Piazza Fontana: depistaggi, misteri e nessun colpevole (Di lunedì 13 dicembre 2021) La strage di Piazza Fontana ha compiuto 52 anni. Un tragico evento rimasto nell‘immaginario collettivo (anche per chi all’epoca era un ragazzino). Dieci processi e nessun colpevole, fughe all’estero degli imputati, latitanze e immancabili depistaggi. Alla fine tutti assolti, tra ambiguità, servizi deviati e pazienza per i 17 morti e 88 feriti (persone che son sopravvissute ma che hanno subito amputazioni o danni e traumi irreversibili). Uno scenario che si è spesso ripetuto nel nostro Paese ma che rafforzò la coscienza e la reazione democratica popolare di un’intera generazione di giovani. Uno scenario in cui fu lasciato campo libero alle forze nere ultraconservatrici di scatenarsi, anche con terrificanti attentati, per fermare l’onda di proteste crescenti contro la guerra del Viet Nam e per ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 13 dicembre 2021) La strage diha compiuto 52 anni. Un tragico evento rimasto nell‘immaginario collettivo (anche per chi all’epoca era un ragazzino). Dieci processi e, fughe all’estero degli imputati, latitanze e immancabili. Alla fine tutti assolti, tra ambiguità, servizi deviati e pazienza per i 17 morti e 88 feriti (persone che son sopravvissute ma che hanno subito amputazioni o danni e traumi irreversibili). Uno scenario che si è spesso ripetuto nel nostro Paese ma che rafforzò la coscienza e la reazione democratica popolare di un’intera generazione di giovani. Uno scenario in cui fu lasciato campo libero alle forze nere ultraconservatrici di scatenarsi, anche con terrificanti attentati, per fermare l’onda di proteste crescenti contro la guerra del Viet Nam e per ...

