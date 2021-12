Nicholas Hamilton attacca la FIA | “Hanno infranto le proprio regole…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Arriva, puntuale, lo sfogo di, fratello del sette volte campione del mondo della Formula Uno in forza alla Mercedes. Un duro attacco frontale recapitato alla FIA, rea di aver sconfessato le sue stesse regole in questo Mondiale 2021 che ha visto trionfare Max Verstappen. Le parole di, fratello del sette volte campione del mondo Ecco le parole del fratello del sette volte campione del mondo che ha affidato al suo profilo Instagram il suo sdegno sulla FIA dopo la fine del Mondiale 2021 che ha visto prevalere il rivale del suo familiare in un finale davvero controverso: “La FIA hale proprie regole, il che è una vergogna per tutto il nostro sport. Nonostante il torto ricevuto, glisono stati umili nella sconfitta. Mio padre, il ...