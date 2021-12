Maria Monsè è l’eliminata della puntata del 13 dicembre del GF Vip (Di martedì 14 dicembre 2021) L’eliminat del 13 dicembre 2021 è Maria Monsè Una nuova puntata del Grande Fratello Vip ha avuto inizio e si è cominciato a parlare con il triangolo che vede al centro Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso ha anche dato la sua opinione in merito. In contemporanea però abbiamo visto chi tra GianaMaria, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’eliminat del 132021 èUna nuovadel Grande Fratello Vip ha avuto inizio e si è cominciato a parlare con il triangolo che vede al centro Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Alfonso ha anche dato la sua opinione in merito. In contemporanea però abbiamo visto chi tra Giana, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Patrizia era solo nel televoto 'sbagliato'...? Shade su Maria Monsè! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in d… - Mars_btk : Eddaje maria monsè fuori! #gfvip - voglioilnulla : RT @martinaaah_: “non ti esponi mai e fai la leccaculo” QUESTA REGINA DEMOLENDO COMPLETAMENTE MARIA MONSÈ #gfvip - laboccadifuoco : RT @FZimmerlane: Morta per Patrizia e Maria Monsè entrate e fatte fuori in 2 settimane, la casa really said “andate affanc*lo” #gfvip - _Sport_Calcio_ : RT @GrandeFratello: Patrizia era solo nel televoto 'sbagliato'...? Shade su Maria Monsè! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè Grande Fratello Vip 2021, 27a puntata/ Diretta e eliminato: l'amore tra Lulù e Manuel Infine scopriremo chi tra Sophie, Carmen, Francesca, Gianmaria, Miriam e Maria dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.

Salvatore Paravia, marito Maria Monsè/ Lei: 'tra i due ormai sono più gelosa io!' Salvatore Paravia è il marito di Maria Monsè . Un grande amore quello nato tra l'imprenditore salernitano e la conduttrice che sono legati dal 2006. La coppia si è sposata proprio nel 2006 e dal loro amore è nata Perla. La ...

Grande Fratello Vip, ventiseiesima puntata: Maria Monsè la più votata. La finale il 14 marzo 2022 leggo.it Infine scopriremo chi tra Sophie, Carmen, Francesca, Gianmaria, Miriam edovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.Salvatore Paravia è il marito di. Un grande amore quello nato tra l'imprenditore salernitano e la conduttrice che sono legati dal 2006. La coppia si è sposata proprio nel 2006 e dal loro amore è nata Perla. La ...