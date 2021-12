M5S, Ferrara: piano freddo in ritardo, due morti in dieci giorni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – “Altri due morti in dieci giorni. Cos’altro dobbiamo aspettare per scongiurare l’ennesima strage del gelo? Ci rispondano subito Roberto Gualtieri e l’assessore al sociale Barbara Funari. Il piano è in ritardo e il Comune è costretto a correre.” “Intanto l’inverno miete già vittime tra le persone senza fissa dimora. In questi giorni le temperature sono in picchiata e il freddo a Roma è in aumento: sembra di stare in una città del terzo mondo che non riesce a prendersi cura dei più deboli.” “A inizio dicembre si era parlato di posti per l’accoglienza notturna, ma se le persone continuano a morire probabilmente non sono sufficienti.” “Che ne pensate signori della maggioranza? Avete promesso mare monti e state facendo una figura barbina: la cosa più grave però è che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – “Altri duein. Cos’altro dobbiamo aspettare per scongiurare l’ennesima strage del gelo? Ci rispondano subito Roberto Gualtieri e l’assessore al sociale Barbara Funari. Ilè ine il Comune è costretto a correre.” “Intanto l’inverno miete già vittime tra le persone senza fissa dimora. In questile temperature sono in picchiata e ila Roma è in aumento: sembra di stare in una città del terzo mondo che non riesce a prendersi cura dei più deboli.” “A inizio dicembre si era parlato di posti per l’accoglienza notturna, ma se le persone continuano a morire probabilmente non sono sufficienti.” “Che ne pensate signori della maggioranza? Avete promesso mare monti e state facendo una figura barbina: la cosa più grave però è che ...

RiganteLeonardo : @vihysaz2zw @Paolo__Ferrara Intanto il M5S ha fallito clamorosamente facendo danni enormi alla città… - Rodica17957578 : RT @Patty66509580: Fondazione Open, melina al Senato su Renzi. Slitta alla prossima settimana il voto sulle intercettazioni del leader di I… - araccontarlo : @gianluc_ferrara @CiccioniSe Non potevi essere che uno parte della SETTA M5S, garantista...???????????????????? - giovcusumano : RT @LaNotiziaTweet: Fondazione Open, melina al Senato su #Renzi. Slitta alla prossima settimana il voto sulle intercettazioni del leader di… - M5SER : FERRARA, IN VIA MARCONI NASCE IL “BOSCHETTO DELLE STELLE” CON NUOVI 15 ALBERI. PICCININI (M5S): “SERVE PIÙ ATTENZIO… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Ferrara Il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà lunedì 13 dicembre 2021 ...del periodo luglio 2020 - ottobre 2021 QUESTION TIME >> PG 154409 - Il consigliere Mantovani (M5S) ... per i servizi di ricovero presso il Canile Municipale di Ferrara, di cattura, trasporto e recupero ...

CHIETI, AL VIA RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO ...una delle periferie cittadine che attendeva da anni di rinascere " così il sindaco Diego Ferrara "...e Turismo - gran parte del programma della campagna elettorale per le comunali di Chieti del M5S ...

M5S, Ferrara: piano freddo in ritardo, due morti in dieci giorni - RomaDailyNews RomaDailyNews Tenta di rubare ma viene bloccato Nuovi alberi contro il degrado e l’inquinamento. Ieri mattina la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, insieme alla consigliera comunale di Copparo, Monica Caleffi, e gli att ...

Docufilm contro la Cispadana: «Il futuro non è un’autostrada» Il coordinamento che sostiene l’opera a scorrimento veloce e non a pedaggio ha finanziato un documentario che da Reggiolo ha indagato tutti i punti critici ...

...del periodo luglio 2020 - ottobre 2021 QUESTION TIME >> PG 154409 - Il consigliere Mantovani () ... per i servizi di ricovero presso il Canile Municipale di, di cattura, trasporto e recupero ......una delle periferie cittadine che attendeva da anni di rinascere " così il sindaco Diego"...e Turismo - gran parte del programma della campagna elettorale per le comunali di Chieti del...Nuovi alberi contro il degrado e l’inquinamento. Ieri mattina la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, insieme alla consigliera comunale di Copparo, Monica Caleffi, e gli att ...Il coordinamento che sostiene l’opera a scorrimento veloce e non a pedaggio ha finanziato un documentario che da Reggiolo ha indagato tutti i punti critici ...