Lo studio: Pmi hanno resistito alla pandemia, 2021 in ripresa (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – Le Pmi italiane hanno resistito, nel complesso, all'impatto della pandemia e il 35% delle imprese ha mantenuto invariato il proprio merito creditizio mentre nel 2021 ci si attende un miglioramento o comunque stabilità anche nello scenario negativo. E' quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi Modefinance, società fintech del gruppo TeamSystem per l'analisi e gestione del rischio di credito e prima agenzia di rating fintech in Europa. Dallo studio nel 2020 "non si è registrato lo spostamento di massa verso le classi di scoring peggiori, ma uno schiacciamento della curva della distribuzione con una minore concentrazione delle aziende nelle fasce centrali (B e BB), a favore sia di quelle a rischio maggiore (da CCC a D), sia di quelle a rischio minore (da BBB in su). Il fatturato aggregato è ...

