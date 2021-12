Litfiba annunciano “L’ultimo girone” | il tour d’addio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) A distanza di ben 42 anni dal loro esordio, iil ritiro dalle scene musicali. Stando a quanto riferito dall’Ansa, infatti, il gruppo musicale nostrano saluterà i fan che lo hanno accompagnato per tutto questo tempo con un ultimo grandeche debutterà la prossima primavera. Si chiamerà “” e decreterà la fine della storia di una band che ha segnato intere generazioni. Pelù e Renzulli, ultimocomeIniziata in un lontano autunno fiorentino del 1980, l’avventura deiè stata caratterizzata da numerosi successi commerciali. Sulla scia dell’hard rock, della new wave e del punk, il gruppo era originariamente composto da cinque elementi. Federico Renzulli alla chitarra e alla voce, Sandro ...

Dopo 40 anni (+2) di carriera, Pelù e Renzulli salutano i fan con una serie di concerti Il 2022 sarà un anno importante per i. Piero Pelù e Ghigo Renzulli hanno annunciato che, con i festeggiamenti del "40ennale (+2)", si chiuderà "con gioia e orgoglio", la storia della band. Un addio tutt'altro che malinconico, ci ...Si terrà nel 2022. Il 2022 sarà l'ultimo anno di tournée per i. A renderlo noto sono proprio Piero Pelù e Ghigo Renzulli, che questa mattina hanno presentato a Milano il tour, chiamato "L'ultimo girone". La tournèe iniziera il 26 aprile a Padova e ...(ANSA) – “Siamo estremamente felici di annunciare che questo sarà l’ultimo tour dei Litfiba”: così Piero Pelù e Ghigo Renzulli, oggi a Milano, hanno annunciato il loro tour d’addio come Litfiba, “L’ul ...L’ultimo tour si chiamerà 'L'ultimo girone' e sarà una festa itinerante per salutare i fan della band a 42 anni dalla fondazione. Ai fan non vaccinati Piero Pelù dice “Vi accompagno io” ...