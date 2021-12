L’Eredità novità | arriva il primo professore uomo | ecco di chi si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Grandiper quanto riguarda l’edizione di quest0anno de. Gli autori del programma, infatti, hanno deciso di introdurre un cambiamento per quanto riguarda il cast che affianca Flavio Insinna in quest’avventura. Nello specifico, infatti, nella puntata di domenica 12 dicembre è stato introdotto ildella storia del programma. Scopriamo di chi siunper sostituire Ginevra Pisaniè tra i quiz show che vanno in onda nella fascia pre-serale più seguiti di sempre. L’edizione di quest’anno vede al timone Flavio Insinna, il quale è affiancato da tantissime e bellissime donne che svolgono il ruolo di ...