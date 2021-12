La barriera della 90, i quartieri caldi e i quartieri freddi (Di martedì 14 dicembre 2021) La 90/91 è sempre stata una barriera psicologica per chi abita a Milano. I due numeri indicano le linee di filobus che percorrono la circonvallazione esterna. Al di là ci sta la periferia, al di qua la semi periferia e il centro e da sempre misura, oltre l’indirizzo, anche lo status sociale. Appena vi arrivai, oltre trentacinque anni fa, sentivo dire «Ah non andrei mai a vivere al di là della 90». Senonché le cose cambiano e, sebbene certe zone … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 14 dicembre 2021) La 90/91 è sempre stata unapsicologica per chi abita a Milano. I due numeri indicano le linee di filobus che percorrono la circonvallazione esterna. Al di là ci sta la periferia, al di qua la semi periferia e il centro e da sempre misura, oltre l’indirizzo, anche lo status sociale. Appena vi arrivai, oltre trentacinque anni fa, sentivo dire «Ah non andrei mai a vivere al di là90». Senonché le cose cambiano e, sebbene certe zone … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

bonuccismo : donato inglese al suo prime caca in testa 10 volte a nati per vincere, spiace che i diversamente italiani non lo se… - G_Valtolina : Prezzi case a Milano, la classifica dei quartieri: «È crollata la barriera della 90-91» - gfclown_g : RT @HawkShy: Alex: 'Io vedo quello che sei' Soleil: 'Lo so che lo vedi perché è limpido quanto l'acqua della barriera corallina' MA AHAHAHA… - HawkShy : Alex: 'Io vedo quello che sei' Soleil: 'Lo so che lo vedi perché è limpido quanto l'acqua della barriera corallina'… - statodelsud : Federico Spinas e Nike V2: “Rompo la barriera della lingua col sound” -