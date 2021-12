Gf Vip 6, Alessia Macari difende Soleil Sorge: “Nella lingua inglese non esistono le bestemmie” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Gf Vip 6 andata in onda su canale 5 lo scorso venerdì sera l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge si è lasciata andare ad un’esclamazione che sul web ha fatto molto discutere e che è stata interpretata da molti come una bestemmia. Mentre si trovava sdraiata sui divanetti insieme a Manila Nazzaro, Soleil ha esclamato infatti “Oh my fuc*ing God“. Tale frase non è certo passata inosservata e in molti hanno chiesto a gran voce la squalifica della gieffina, ricordando come in passato episodi di questo tipo sono stati puniti molto severamente dalla produzione del Gf Vip e sono stati anche condannati dal conduttore Alfonso Signorini. Allo stesso tempo, però, c’è anche chi è accorso in aiuto di Soleil, difendendola dall’accusa di bestemmia: si tratta della vincitrice ... Leggi su isaechia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel corso della puntata del Gf Vip 6 andata in onda su canale 5 lo scorso venerdì sera l’ex corteggiatrice di Uomini e Donnesi è lasciata andare ad un’esclamazione che sul web ha fatto molto discutere e che è stata interpretata da molti come una bestemmia. Mentre si trovava sdraiata sui divanetti insieme a Manila Nazzaro,ha esclamato infatti “Oh my fuc*ing God“. Tale frase non è certo passata inosservata e in molti hanno chiesto a gran voce la squalifica della gieffina, ricordando come in passato episodi di questo tipo sono stati puniti molto severamente dalla produzione del Gf Vip e sono stati anche condannati dal conduttore Alfonso Signorini. Allo stesso tempo, però, c’è anche chi è accorso in aiuto dindola dall’accusa di bestemmia: si tratta della vincitrice ...

