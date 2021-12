Fedez vestito da Babbo Natale, ma Leone non ci casca… (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scorso Natale Fedez passò un mucchio di ore al trucco (tipo otto) per conciarsi da Babbo Natale e far felice il piccolo Leone. Il figlio, però, lo riconobbe subito! Anche quest’anno si ripeterà la stessa storia con la piccola Vittoria, o Fedez sarà un attore migliore? Come sarà il Natale 2021 in casa Ferragnez? Durante la nuova serie tv in onda su Amazon Prime The Ferragnez, Fedez e Chiara hanno riproposto la disavventura del loro Natale scorso. Nel 2020, infatti, Fedez si truccò da vecchietto, si inifilò la barba bianca, la parrucca e il vestito rosso. Tutto questo per impersonare Babbo Natale. Suo figlio Leone lo riconobbe però subito, e il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scorsopassò un mucchio di ore al trucco (tipo otto) per conciarsi dae far felice il piccolo. Il figlio, però, lo riconobbe subito! Anche quest’anno si ripeterà la stessa storia con la piccola Vittoria, osarà un attore migliore? Come sarà il2021 in casa Ferragnez? Durante la nuova serie tv in onda su Amazon Prime The Ferragnez,e Chiara hanno riproposto la disavventura del loroscorso. Nel 2020, infatti,si truccò da vecchietto, si inifilò la barba bianca, la parrucca e ilrosso. Tutto questo per impersonare. Suo figliolo riconobbe però subito, e il ...

alphavbetboy : La scena dove fedez vestito da babbo natale entra in casa e leone lo sgama subito ho riso per mezz'ora madonna - _starl3ss : Leone che sgama Fedez vestito da Babbo Natale dopo nemmeno tre secondi, muoio ????????????#TheFerragnez #TheFerragnezLaSerie - Vale97B : RT @ciastensperfume: Leo che sgama subito Fedez vestito da Babbo Natale è meraviglioso!! #TheFerragnezLaSerie - ciastensperfume : Leo che sgama subito Fedez vestito da Babbo Natale è meraviglioso!! #TheFerragnezLaSerie - MeHugIdols : Dopo 8 ore di trucco e parrucco, entra in casa @Fedez vestito da Babbo Natale Leone: papà! #TheFerragnezLaSerie… -