Donnarumma, niente da fare: l’annuncio di Pochettino lo spiazza ancora (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mauricio Pochettino torna a parlare dell’alternanza Donnarumma-Navas: il portiere italiano ha giocato ieri titolare contro il Monaco. Il tema dell’alternanza tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas non sembra perdere terreno tra le fila del PSG. Mauricio Pochettino ormai avrebbe scelto di continuare alternare i due estremi difensori all’interno degli 11 titolari del Paris Saint-Germain. Nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mauriciotorna a parlare dell’alternanza-Navas: il portiere italiano ha giocato ieri titolare contro il Monaco. Il tema dell’alternanza tra Gianluigie Keylor Navas non sembra perdere terreno tra le fila del PSG. Mauricioormai avrebbe scelto di continuare alternare i due estremi difensori all’interno degli 11 titolari del Paris Saint-Germain. Nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MattiaMinasi : @aSantill1 @HHezerS7 Dovresti anche avere un minimo di riconoscenza per la società che ti ha aspettato per 3 anni n… - a_franchetti : @Bruno_G79 Che nn facciano niente è possibile, che possano spostare 80 milioni in questo momento (ma anche prima vi… - RobertoBramato : RT @rossonerodocg: C'è da dire che la campagna acquisti estiva non ha aggiunto niente al Milan, hai solo sostituito Donnarumma con Maignan… - rossonerodocg : C'è da dire che la campagna acquisti estiva non ha aggiunto niente al Milan, hai solo sostituito Donnarumma con Mai… - emmeesse28 : Stasera niente gruoss risat su Donnarumma, chissà come mai -