Civitavecchia | vendeva alcolici dopo la mezzanotte | multato un minimarket

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– Intensificati i controlli degli agenti del Commissariato diper il contrasto alla diffusione del Covid-19. Tra sabato e domenica sono state sottoposte a controllo green pass 268 persone e 43 attività commerciali fra le più frequentate dalla movida. Durante i controlli, è stato sanzionato unper la vendita dioltre le ore 24.00, per la mancata esposizione dell’orario di chiusura e per la vendita d’asporto di bevande in contenitori di vetro. Per quest’ultima infrazione, è stato fermato nei pressi del negozio eanche un giovane, al quale erano appena state vendute una bottiglia di vodka ed una di prosecco. Nella notte scorsa, inoltre, è stato denunciato a piede libero un uomo che, in stato di ubriachezza, ha opposto resistenza a pubblico ufficiale ...

