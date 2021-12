Cessione Salernitana, ci siamo. A due giorni dalla verità (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Cessione della Salernitana è ormai solo questione di tempo: sì è vero, questa frase è stata ripetuta più e più volte nel corso degli ultimi mesi, ma tra una proroga e l’altra, il giorno decisivo è sempre stato rimandato, grazie anche al fatto che l’unico vero capolinea è sempre stato quello del 31 dicembre. Questa volta però sembra davvero fatta: massimo 48 ore e la società granata avrà una nuova proprietà. Le valutazioni da parte dei trustee Isgrò e Bertoli sono in fase di completamento ed entro la giornata di mercoledì verranno sciolte le riserve. Intanto oggi dovrebbe esserci presso la sede della FIGC a Roma, l’ennesimo summit per fare il punto della situazione. Dalle ultime indiscrezioni sono trapelati alcuni dettagli riguardo gli interessati al rilevamento del club: è infatti uscito fuori il nome di Ben Ammar, tunisino già proprietario di ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladellaè ormai solo questione di tempo: sì è vero, questa frase è stata ripetuta più e più volte nel corso degli ultimi mesi, ma tra una proroga e l’altra, il giorno decisivo è sempre stato rimandato, grazie anche al fatto che l’unico vero capolinea è sempre stato quello del 31 dicembre. Questa volta però sembra davvero fatta: massimo 48 ore e la società granata avrà una nuova proprietà. Le valutazioni da parte dei trustee Isgrò e Bertoli sono in fase di completamento ed entro la giornata di mercoledì verranno sciolte le riserve. Intanto oggi dovrebbe esserci presso la sede della FIGC a Roma, l’ennesimo summit per fare il punto della situazione. Dalle ultime indiscrezioni sono trapelati alcuni dettagli riguardo gli interessati al rilevamento del club: è infatti uscito fuori il nome di Ben Ammar, tunisino già proprietario di ...

