Carlo è “profondamente scioccato” da Harry: il rapporto tra padre e figlio peggiora sempre di più (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il principe Carlo sarebbe rimasto “profondamente scioccato” dalla rapidità con cui il suo rapporto con suo figlio, il principe Harry, si è deteriorato. E’ quanto sostiene Neil Sean, esperto di vicende che riguardano la Famiglia Reale. Harry, come noto, ha lasciato i doveri reali nel marzo 2020, assieme a sua moglie Meghan. Entrambi hanno deciso di vivere in California lontani da Buckingham Palace, portando avanti progetti indipendenti. LEGGI ANCHE => “Lo ha gettato sotto un bus”: bordate di Harry a suo padre, per il Duca di Sussex “è uno scandalo” Da quel momento in poi il rapporto tra Harry e il resto della sua famiglia è andato progressivamente peggiorando. Oltre ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il principesarebbe rimasto “” dalla rapidità con cui il suocon suo, il principe, si è deteriorato. E’ quanto sostiene Neil Sean, esperto di vicende che riguardano la Famiglia Reale., come noto, ha lasciato i doveri reali nel marzo 2020, assieme a sua moglie Meghan. Entrambi hanno deciso di vivere in California lontani da Buckingham Palace, portando avanti progetti indipendenti. LEGGI ANCHE => “Lo ha gettato sotto un bus”: bordate dia suo, per il Duca di Sussex “è uno scandalo” Da quel momento in poi iltrae il resto della sua famiglia è andato progressivamentendo. Oltre ...

