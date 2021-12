Calciomercato Sampdoria: occhi su Mazzocchi del Venezia. Il punto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Calciomercato Sampdoria, Mazzocchi resta un’idea per gennaio: il punto sul futuro del calciatore del Venezia La tabella di marcia della Sampdoria, a prescindere dal campo, è molto fitta di appuntamenti. Il 23 dicembre ci sarà l’assemblea dei soci dove verrà riconfermato il CdA decaduto dopo le dimissioni di Massimo Ferrero. In quell’occasione verrano anche ridistribuite le 38 deleghe che erano in mano all’ex presidente. A livello di mercato Daniele Faggiano dovrà capire quali saranno i suoi margini di operatività. E il budget a sua disposizione. Pasquale Mazzocchi, terzino destro, resta sul taccuino della Sampdoria in ottica gennaio, come riporta Sportitalia. Il classe ’95 è in scadenza di contratto con il Venezia ed è già stato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), Mazzresta un’idea per gennaio: ilsul futuro del calciatore delLa tabella di marcia della, a prescindere dal campo, è molto fitta di appuntamenti. Il 23 dicembre ci sarà l’assemblea dei soci dove verrà riconfermato il CdA decaduto dopo le dimissioni di Massimo Ferrero. In quell’occasione verrano anche ridistribuite le 38 deleghe che erano in mano all’ex presidente. A livello di mercato Daniele Faggiano dovrà capire quali saranno i suoi margini di operatività. E il budget a sua disposizione. Pasquale Mazz, terzino destro, resta sul taccuino dellain ottica gennaio, come riporta Sportitalia. Il classe ’95 è in scadenza di contratto con iled è già stato ...

