Calcio | Europa League | Porto-Lazio ai playoff

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Sorteggio non fortunato anche per lache neidipesca ighesi del. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi. La finale diè in programma il 18 maggio 2022 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Non va benissimo per le tre italiane nei playoff diLeague: il Napoli se la vedrà con il Barcellona, la Lazio con il Porto, l'Atalanta con l'Olympiacos.NYON (SVIZZERA) - Archiviata la fase a gironi, l'League entra nel vivo con i playoff per accedere agli ottavi di finale, turno che hanno già conquistato le squadre qualificatesi prime nei propri gironi. Le italiane coinvolte sono Lazio e ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Sorteggio non fortunato per il Napoli che nei playoff di Europa League pesca gli spagnoli del Barcellona in arrivo dalla Champions League. Le gara di andata sono in ...(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Napoli affronterà il Barcellona negli spareggi di Europa League che permettono l'accesso agli ottavi di finale. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. (ANSA).