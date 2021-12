Biella, si presenta all'esame di teoria per la patente guidando l'auto: denunciata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è presentata all'esame di teoria per la patente di guida al volante della sua auto. Ha anche parcheggiato proprio di fronte alla sede della Motorizzazione. Il personale della polizia stradale, però,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si èta all'diper ladi guida al volante della sua. Ha anche parcheggiato proprio di fronte alla sede della Motorizzazione. Il personale della polizia stradale, però,...

