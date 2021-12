Anche i bambini avranno il Green Pass

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Servirà soprattutto per rientrare in Italia dall'estero con i genitori, ma non verrà richiesto per accedere ai luoghi pubblici

Advertising

fattoquotidiano : Agrigento, esplode un metanodotto e fa crollare un’intera palazzina: 12 dispersi, anche tre bambini e una donna inc… - istsupsan : ?? Anche nei bambini possono insorgere effetti collaterali dopo il #vaccino #Covid19 ?Tra i più comuni dolori, ross… - borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Notare: i bambini che morivano di influenza ci sono sempre stati e purtroppo ce ne sono… - mittdolcino : Appunto: - Giovann32768712 : @GF_diretta Vogliamo la signorina soleil fuori dalla trasmissione perché ha bestemmiato e le regole come nelle prec… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche bambini

Il Post

se le notizie non sono confortanti (sono saltate due mie date in Belgio), spero che dalla ... Quando scrivi per i, trovi la parte più pura e incontaminata del tuo metodo di lavoro. Mi ha ...In molte zone d'Italia, ad esempio nella bergamasca, per ioggi è una vera e propria festa ... come al solito via WhatsApp ed sms, mavia Facebook, Instagram e Twitter, con un bel post a ...Ancora una volta non potrà essere venerata in processione dalla sua gente. Ma la festa per la patrona di Siracusa, Santa Lucia, non si ferma. Santa Lucia, icona della carità. È questo il senso della f ...Anche se non gli verrà chiesto nelle attività in cui è obbligatorio, i bambini nella fascia 5-11 anni che si vaccineranno avranno comunque il ...