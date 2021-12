Sci | Brignone | ' Una delle vittorie più belle della mia carriera' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Una vittoria che va al di làcifre statistiche, unapiùmia: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fattogare anche se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l'ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto". Sono le parole dell'azzurra Federicadopo il successo nel SuperG di St Moritz ed entra nell'Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del mondo insuperando i 16 successi di Deborah Compagnoni. "Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in un superG adatto ...