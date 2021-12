"Pressioni per non costituire la commissione su David Rossi" (Di domenica 12 dicembre 2021) L'onorevole Rizzetto di Fdi: "Io sto chiedendo da mesi le audizioni di Mussari, che aveva un ruolo di primo ordine in Mps e di Ettore Gotti Tedeschi che è stato per qualche tempo ai vertici dello Ior" Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) L'onorevole Rizzetto di Fdi: "Io sto chiedendo da mesi le audizioni di Mussari, che aveva un ruolo di primo ordine in Mps e di Ettore Gotti Tedeschi che è stato per qualche tempo ai vertici dello Ior"

Advertising

reportrai3 : Un'intervista esclusiva di #Report rivela le pressioni subite da un funzionario di Banca d'Italia per aver indagato… - lauraboldrini : Buone notizie dall'#UnioneEuropa: i lavoratori autonomi della #gigeconomy dovranno essere assunti! Meno precariat… - FratellidItalia : RT @w_rizzetto: ?? #DavidRossi #mps #Siena Grazie per lo spazio a @FraBoezi de @ilgiornale - w_rizzetto : ?? #DavidRossi #mps #Siena Grazie per lo spazio a @FraBoezi de @ilgiornale - ZenZenit369 : @paoloigna1 Scusa!Non mi rivolgevo a te in nessun modo.Provo molta compassione per quest'uomo. Veramente avevo scri… -