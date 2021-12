Luca Argentero: “Curiosi?”. L’attore spiazza i fan col backstage di DOC 2 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’attore Luca Argentero ha spiazzato i fan sui social con una nuova foto del backstage di Doc2. Ecco le sue parole L’attore Luca Argentero sta continuando a postare sul suo profilo Instagram inedite anteprime riguardo la seconda stagione della fiction Rai, “Doc- Nelle tue mani 2”. I fan delL’attore sono impazienti e non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo scherzo nel ruolo di Andrea Fanti. Ancora non si conosce la data ufficiale della messa in onda della seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani, nonostante ciò le riprese sono iniziate a maggio 2021 e dunque ogni tanto l’amato Argentero si diverte a condividere con i fan stories e foto tratte dal backstage della prossima stagione tenendo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 dicembre 2021)hato i fan sui social con una nuova foto deldi Doc2. Ecco le sue parolesta continuando a postare sul suo profilo Instagram inedite anteprime riguardo la seconda stagione della fiction Rai, “Doc- Nelle tue mani 2”. I fan delsono impazienti e non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo scherzo nel ruolo di Andrea Fanti. Ancora non si conosce la data ufficiale della messa in onda della seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani, nonostante ciò le riprese sono iniziate a maggio 2021 e dunque ogni tanto l’amatosi diverte a condividere con i fan stories e foto tratte daldella prossima stagione tenendo ...

