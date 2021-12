Il Milan abbandona la vetta dopo una sola giornata, Inter in testa da sola dopo sette mesi (Di domenica 12 dicembre 2021) Cambio della guardia all’ombra della Madonnina. Il Milan, dopo una sola giornata da capolista solitaria, abdica subito con il pareggio di Udine e viene superata dall’Inter, che batte facilmente il Cagliari e si porta a quota 40 punti dopo diciassette giornate. Ed è proprio da questo lasso di tempo che i nerazzurri non si trovavano in testa in solitaria, per la precisione dall’ultima giornata dello scorso campionato, vinto ovviamente dalla squadra allora di Conte. Con Inzaghi, invece, solo vetta in coabitazione nei primi turni, poi la rincorsa che si trasforma oggi in capolista solitaria. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Cambio della guardia all’ombra della Madonnina. Ilunada capolista solitaria, abdica subito con il pareggio di Udine e viene superata dall’, che batte facilmente il Cagliari e si porta a quota 40 puntidiciasgiornate. Ed è proprio da questo lasso di tempo che i nerazzurri non si trovavano inin solitaria, per la precisione dall’ultimadello scorso campionato, vinto ovviamente dalla squadra allora di Conte. Con Inzaghi, invece, soloin coabitazione nei primi turni, poi la rincorsa che si trasforma oggi in capolista solitaria. SportFace.

