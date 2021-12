Guè Pequeno attacca Fedez e Achille Lauro

Leggi su biccy

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nuove frecciatine rivolte a, questa volta però non arrivano da Marracash, ma da un altro collega, Guè. Fresco d’uscita con l’album Guesus, il rapper in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera ha lanciato delle shade a. “Questo è un momento sterile per il rap. Vedo molti che barano. C’è chi fa beneficenza per vendere un disco oppure chi va a Sanremo nove volte di fila e si bacia in bocca per sopperire alla musica di me… che fa. Se mi riferisco a? La scuola è quellaiana, ma i casi sono molti di più. In Italia molti fanno parlare di sé mettendo il becco in cose che non conoscono. Anche in politica… Ci sono un sacco di influencer, altri che si atteggiano a ...