Gianmaria e Soleil si scontrano, lei lo umilia: "Sciò, sei disperato se non bevi" (Di domenica 12 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono scontrati ed anche questa volta senza un apparente motivo logico. Proprio come un paio di giorni fa (quando Soleil Sorge ha attaccato Sophie Codegoni dandole della rifatta "sei più plastica che personalità"), anche in questa occasione ad accendere la miccia è stata lei rifiutandosi di aprire una bottiglia di vino su richiesta di Gianmaria. In veranda con una bottiglia di vino da aprire, Soleil è stata raggiunta da Gianmaria con un cavatappi. "Sciò, fra un po' la apro, puoi andare", le ha detto la Sorge. Lui si è giustamente stizzito e le ha risposto a tono: "Mica l'hai comprata tu la bottiglia, dai forza, aprila".

martina20047130 : A me spiace vedere soleil così e so che presto si farà prendere dalla cattiveria nei confronti di gianmaria. Per me… - StraNotizie : Gianmaria e Soleil si scontrano, lei lo umilia: “Sciò, sei disperato se non bevi” - alem952 : @divanocucina @Nonholetette @giorgia03540535 Forse vi sta sfuggendo qualcosa: Alex è un cesso, anche Soleil, MA ANC… - jegabriels97 : RT @Mariaaa__9: A noi di vedere Soleil e Centrolatrine, Sophie Gianmaria, Manuel, lo spadaccino, Marià Monsè non interessa dopo questo ht… - cestlaviemacher : @Spettegulesss1 Scusa ma esattamente che storie sta facendo Soleil? A me risulta che chi ha detto che sarebbe usci… -