GF Vip 6 | Gianmaria Antinolfi cerca attenzioni da Sophie Codegoni

(Di domenica 12 dicembre 2021) All’interno della Casa più spiata d’Italia,in queste ore ha rimproveratoper non aver appreso la sua richiesta. Facciamo insieme il punto della situazione, per scoprire nei dettagli quanto è successo. GF Vip 6,prepara la cena L’ex tronista di Uomini e Donne, era alle prese con la preparazione della cena, quandosi è avvicinato per rivolgerle un po’ di; pochi instanti dopo l’imprenditore ha lasciato la cucina è si è recato in giardino per fumarsi in sigaretta., qualche ora dopo, aha detto: “Sono offesa. La prossima volta chiedimi se ci fumiamo una sigaretta insieme, no che ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gianmaria

GFe Soleil, è scontro in veranda Durante la festa di ieri sera, il gieffino si è diretto verso la Sorge con un cavatappi per aprire la bottiglia che aveva in mano Soleil. Quest'ultima ...Bagno romantico perAntinolfi e Sophie Codegoni al Grande Fratello2021 . Dopo un tuffo collettivo in piscina, i due coinquilini si sono concessi un momento di intimità e complicità. È successo ieri nell'...All'interno della Casa più spiata d'Italia, Sophie Codegoni in queste ore ha rimproverato Gianmaria Antinolfi per non aver appreso la sua richiesta. Facciamo insieme il punto della situazione, per sco ...Nuovo scontro carico di tensione tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella casa del GF Vip: ad accendere la miccia, una bottiglia di vino.