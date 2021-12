Federico Fashion Style in lacrime per la figlia a Ballando con le Stelle: il commovente video con Sophie Maelle (Di domenica 12 dicembre 2021) Emozioni forti per Federico Fashion Style durante l’ultima semifinale di Ballando con le Stelle di ieri sera. Il celebre parrucchiere ha ballato assieme alla figlia, una sorpresa organizzata dal programma che lo ha fatto molto commuovere. Nel corso di questa edizione, il concorrente ha più volte parlato dell’enorme amore che prova per la figlia Sophie Maelle. Federico Fashion Style balla con la figlia Sophie Maelle: il video L’ultima puntata non è stata particolarmente emozionante solo per Morgan, che ha rivisto sua figlia dopo 2 anni. Anche Federico Lauri ha ricevuto una ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Emozioni forti perdurante l’ultima semifinale dicon ledi ieri sera. Il celebre parrucchiere ha ballato assieme alla, una sorpresa organizzata dal programma che lo ha fatto molto commuovere. Nel corso di questa edizione, il concorrente ha più volte parlato dell’enorme amore che prova per laballa con la: ilL’ultima puntata non è stata particolarmente emozionante solo per Morgan, che ha rivisto suadopo 2 anni. AncheLauri ha ricevuto una ...

Advertising

soloversacexme : RT @ProssimiC: In realtà Federico Fashion Style è lo Spirito della Fonte #DomenicaIn - ProssimiC : In realtà Federico Fashion Style è lo Spirito della Fonte #DomenicaIn - FlaviaGufetta : Mi sento a disagio. Sto rivalutando il pezzo di Federico Fashion Style #Amici21 - basicleoo : RT @aleferaz: non la compagna di federico fashion style che 'guarda che devi ballà' #BallandoConLeStelle - hznll28 : RT @aleferaz: non la compagna di federico fashion style che 'guarda che devi ballà' #BallandoConLeStelle -