F1. Max Verstappen campione del mondo 2021: ha vinto superando all’ultimo giro Lewis Hamilton (Di domenica 12 dicembre 2021) Grandiosa Red Bull. Max Verstappen è campione del mondo di F1 2021. Il driver della Red Bull ha superato all’ultimo giro la Mercedes di Lewis Hamilton vincendo il Gp di Abu Dhabi e aggiudicandosi così il suo primo titolo in F1 con la decima vittoria in stagione. Dopo una gara in cui Hamilton ha dominato dalla partenza è arrivata la safety car per un incidente a 5 giri dalla fine. Le operazioni per rimuovere l’auto di Latify hanno richiesto tempo e si è ripartiti ad un solo giro dalla fine con Verstappen attaccato ad Hamilton, un ruota a ruota che ha permesso all’olandese con le gomme nuove di superare il britannico e vincere il mondiale. Ad Abu Dhabi chiude sul podio la Ferrari di ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 12 dicembre 2021) Grandiosa Red Bull. Maxdeldi F1. Il driver della Red Bull ha superatola Mercedes divincendo il Gp di Abu Dhabi e aggiudicandosi così il suo primo titolo in F1 con la decima vittoria in stagione. Dopo una gara in cuiha dominato dalla partenza è arrivata la safety car per un incidente a 5 giri dalla fine. Le operazioni per rimuovere l’auto di Latify hanno richiesto tempo e si è ripartiti ad un solodalla fine conattaccato ad, un ruota a ruota che ha permesso all’olandese con le gomme nuove di superare il britannico e vincere il mondiale. Ad Abu Dhabi chiude sul podio la Ferrari di ...

