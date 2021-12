Esplosione a Ravanusa | 4 vittime | 2 sopravvissute | si cercano cinque persone disperse tra le macerie

Leggi su rainews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Coinvolti una decina di edifici. Da accertare le cause, probabile una fuga di gas. Per i vigili del fuoco l'innesco è stato accidentale: un'autovettura, un ascensore o un elettrodomestico. Sindaco: "Non ci sono bimbi tra i dispersi". Curcio e Parisi partono per la Sicilia