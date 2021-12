Arriva al traguardo il primo corso di The Newsroom Academy (Di domenica 12 dicembre 2021) Si è concluso oggi il corso di fotogiornalismo condotto da Marco Gualazzini per il progetto The News Room Academy, la scuola ideata da InsideOver e ilGiornale.it. Ecco i reportage che hanno meritato il premio. Le porte del paradiso e Limbo. Sono i progetti vincitori del corso di fotogiornalismo di The Newsroom Academy. Ad aggiudicarsi la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 12 dicembre 2021) Si è concluso oggi ildi fotogiornalismo condotto da Marco Gualazzini per il progetto The News Room, la scuola ideata da InsideOver e ilGiornale.it. Ecco i reportage che hanno meritato il premio. Le porte del paradiso e Limbo. Sono i progetti vincitori deldi fotogiornalismo di The. Ad aggiudicarsi la InsideOver.

Advertising

31e8bfed4db14f5 : Non ti arrendere, dopo l'ultima curva arriva il rettilineo che porta al traguardo. - francescoviv : @neap_psycho Ciao Psycho, buongiorno ??. W Lo psychotrucco malamentoso. Prima risposta 40, Arch al traguardo, AM a 8… - telepvathy : RT @itsbeetlesful: Tutti quei tweet in cui si diceva che dovevano salutare Kimi in pista come Alonso nel 2018 e la gente sotto che diceva “… - ansiogenaaf : RT @itsbeetlesful: Tutti quei tweet in cui si diceva che dovevano salutare Kimi in pista come Alonso nel 2018 e la gente sotto che diceva “… - itsbeetlesful : Tutti quei tweet in cui si diceva che dovevano salutare Kimi in pista come Alonso nel 2018 e la gente sotto che dic… -