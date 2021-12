Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBREORE 16.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO ANCORA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. PASSIAMO ALLE CONSOLARI: INIZIAMO CON VIA NOMENTANA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E LA ROTONDA DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA PRENESTINA CODE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DI PALESTRINA E SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE DA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A BRACCIANO DOVE SU VIA DI SETTEVENE PALO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA CASSIA E VIA DELLA CAVETTA INFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI E PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA SU TUTTA LARAFFICHE DIVENTO E NEVICATE A PARTIRE ...