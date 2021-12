Vaccino obbligatorio dal 15 dicembre: chi è coinvolto e cosa rischia se non è in regola (Di sabato 11 dicembre 2021) Da mercoledì si estende l'obbligo vaccinale e chi non è in regola va verso una stangata economica (oltre al fatto che mette a rischio al propria salute e quella degli altri).... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) Da mercoledì si estende l'obbligo vaccinale e chi non è inva verso una stangata economica (oltre al fatto che mette a rischio al propria salute e quella degli altri)....

Advertising

riotta : New York to impose vaccine mandate on all private workers Vaccino obbligatorio a New York - adambra : @AuroraLittleSun È quello il punto. Puoi essere evasore e pregiudicato, tolto soldi alla sanità e alla scuola,alla… - erducaconte : @NicolaPorro A me sembra abbiamo troppa fretta i signori che ci governano, magicamente è uscita la notizia che il g… - LinideaPaola : @ilmessaggeroit Ma sapete qanta gente tra i non vaccinati ora si sarebbe vaccinata se fosse stato obbligatorio i v… - secondarepubbl1 : #IoSonoNoVax la nostra classe politica, spingendoci od obbligandoci a fare il vaccino, anche attraverso il… -