Uomini e Donne, pesante scontro tra i due: rissa sfiorata e gelo in studio (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, una rissa verbale ha infuocato il dating show: cala il gelo in studio dopo lo scontro. Duro scontro durante l’ultima puntata (via Screenshot)Non si placano le polemiche a Uomini e Donne, specialmente per quanto riguarda il personaggio di Armando Incarnato. Il cavaliere ha portato alle lacrime Marika Geraci, dopo che è fallito il tentativo di riavvicinamento tra i due. Si è così scatenata una lite tra i due, conclusa con parole pesanti da entrambi i fronti. In questi giorni Marika si sarebbe recata a Napoli, proprio per porgere la mano ad Armando. Nonostante ciò il cavaliere napoletano non ha teso la mano, per questo motivo la dama ha subito attaccato: “Mi ha risposto male al ... Leggi su vesuvius (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell’ultima puntata di, unaverbale ha infuocato il dating show: cala ilindopo lo. Durodurante l’ultima puntata (via Screenshot)Non si placano le polemiche a, specialmente per quanto riguarda il personaggio di Armando Incarnato. Il cavaliere ha portato alle lacrime Marika Geraci, dopo che è fallito il tentativo di riavvicinamento tra i due. Si è così scatenata una lite tra i due, conclusa con parole pesanti da entrambi i fronti. In questi giorni Marika si sarebbe recata a Napoli, proprio per porgere la mano ad Armando. Nonostante ciò il cavaliere napoletano non ha teso la mano, per questo motivo la dama ha subito attaccato: “Mi ha risposto male al ...

