UFFICIALE – Respinto il ricorso, Spalletti salta l’Empoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano Spalletti salta l’Empoli. Confermata la squalifica per il tecnico azzurro. La Corte Sportiva d’Appello ha Respinto il ricorso presentato dal Napoli per ridurre da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano. Confermata la squalifica per il tecnico azzurro. La Corte Sportiva d’Appello hailpresentato dal Napoli per ridurre da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : UFFICIALE - Spalletti salta anche l’Empoli: è stato respinto il ricorso del Napoli - Salvato95551627 : RT @cn1926it: UFFICIALE #Spalletti non ci sarà con l’#Empoli. Respinto il ricorso del #Napoli! - infoitsport : Napoli, UFFICIALE: Spalletti, respinto il ricorso per le due giornate di squalifica - infoitsport : UFFICIALE - Nulla da fare per Spalletti: respinto il ricorso, sarà squalificato anche con l'Empoli - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Nulla da fare per Spalletti: respinto il ricorso, sarà squalificato anche con l'Empoli… -