Ue: Ricci, 'da città e sindaci può arrivare grande spinta europeista' (2) (Di sabato 11 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il Covid-19, "ha rafforzato il ruolo dei sindaci e il rapporto con i cittadini in tutte le città europee, siamo stati il front office dello Stato sul territorio. Il fatto che il 70% dei sindaci siano progressisti e riformisti è la dimostrazione che la linea del rigore nella gestione della pandemia ha funzionato anche dal punto di vista elettorale", prosegue Ricci Sulla legge elettorale e la decisione di Letta di rinviare la discussione post elezione del Presidente della Repubblica, Ricci commenta: "Avrei preferito farlo prima, abbiamo una legge che non rappresenta il sistema politico italiano ed europeo in questa fase storica" e sul Quirinale: "Abbiamo bisogno di eleggere un Presidente della Repubblica a grandissima maggioranza, europeista e dobbiamo dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il Covid-19, "ha rafforzato il ruolo deie il rapporto con i cittadini in tutte leeuropee, siamo stati il front office dello Stato sul territorio. Il fatto che il 70% deisiano progressisti e riformisti è la dimostrazione che la linea del rigore nella gestione della pandemia ha funzionato anche dal punto di vista elettorale", prosegueSulla legge elettorale e la decisione di Letta di rinviare la discussione post elezione del Presidente della Repubblica,commenta: "Avrei preferito farlo prima, abbiamo una legge che non rappresenta il sistema politico italiano ed europeo in questa fase storica" e sul Quirinale: "Abbiamo bisogno di eleggere un Presidente della Repubblica a grandissima maggioranza,e dobbiamo dare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricci città Il 'bello di imparare': una ricerca di Unito e dell'Università di Harvard svela il legame fra piacere estetico e conoscenza ... Nicola Rosaia, Pasqualina Perna, Paolo Barbieri, Elena Del Fante, Raffaella Ricci, Katiuscia Sacco,...a una collaborazione con la Psicologia Clinica e la Geriatria dell' Ospedale Molinette - Città ...

Acqua Di Noto e 'Sense of Beauty', la bellezza che genera bellezza ...a/da questa città, rivolto a chi ricerca uno stile di vita esclusivo, inconfondibilmente legato alla Sicilia. In linea con la filosofia dell'Interior Designer e Home Stager Rita Pederzoli Ricci, ...

Ricci a Trapani, ospite dell'Unione Provinciale Pd fanoinforma ... Nicola Rosaia, Pasqualina Perna, Paolo Barbieri, Elena Del Fante, Raffaella, Katiuscia Sacco,...a una collaborazione con la Psicologia Clinica e la Geriatria dell' Ospedale Molinette -......a/da questa, rivolto a chi ricerca uno stile di vita esclusivo, inconfondibilmente legato alla Sicilia. In linea con la filosofia dell'Interior Designer e Home Stager Rita Pederzoli, ...