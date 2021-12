Advertising

"Noi vogliamo passare daldi stabilità aldi sostenibilità ". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, a margine di un'iniziativa sul futuro della Ue a Firenze."Il Partito Democratico metterà in campo una sua proposta. La riforma ...... è la direzione in cui va la proposta che il Pd presenterà "a febbraio" per la riforma chiave per l'Ue, come spiegato da. "Per noi - ha aggiunto - ildi stabilità sarà il grande tema del ...Sabato, 11 dicembre 2021 Home > aiTv > Ue, Letta: patto stabilità deve diventare patto di sostenibilità Milano, 11 dic. (askanews) - "Noi vogliamo passare dal Patto di stabilità al Patto di sostenibil ...Il segretario dem è intervenenuto al dibattito "Il futuro è la democrazia: l'Europa progressista al bivio", organizzato dai Socialisti e Democratici al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze ...