Travolto da un'auto mentre fa rilievi: morto il poliziotto 58enne Maurizio Tuscano (Di sabato 11 dicembre 2021) Un sovrintendente di 58 anni, Maurizio Tuscano, della sottosezione della Polizia Stradale di Amaro (Udine) è morto questa mattina verso le 6.30 sulla A23 a seguito della gravi ferite riportate mentre ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 11 dicembre 2021) Un sovrintendente di 58 anni,, della sottosezione della Polizia Stradale di Amaro (Udine) èquesta mattina verso le 6.30 sulla A23 a seguito della gravi ferite riportate...

