Tornado Usa, Biden: devastante, "tragedia inimmaginabile" (Di sabato 11 dicembre 2021) "La perdita di una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile". Lo scrive il presidente Usa Joe Biden su Twitter riferendosi alle vittime dei "devastanti Tornado" che hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) "La perdita di una persona cara in una tempesta come questa è una". Lo scrive il presidente Usa Joesu Twitter riferendosi alle vittime dei "devastanti" che hanno ...

Advertising

NWSSPC : 11:02pm CST #SPC_Watch WW 559 TORNADO IL IN KY MO 110500Z - 111100Z, #ilwx #inwx #kywx #mowx,… - NWSSPC : 7:48pm CST #SPC_Watch WW 557 TORNADO IL IN 110145Z - 110800Z, #ilwx #inwx, - NWSSPC : 5:22pm CST #SPC_Watch WW 553 TORNADO IL MO 102320Z - 110500Z, #ilwx #mowx, - iconanews : Tornado in Usa: Biden, 'una tragedia inimmaginabile' - sole24ore : Tornado in Usa, «fino a 100 possibili morti in Kentucky» -