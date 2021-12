Superati i 20mila contagi. Sotto l'albero di sette regioni il pericolo del Natale in giallo (Di sabato 11 dicembre 2021) Record di casi da aprile (e 118 decessi). Calabria punita. Lombardia, Lazio, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia e Marche a rischio Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Record di casi da aprile (e 118 decessi). Calabria punita. Lombardia, Lazio, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia e Marche a rischio

Advertising

Herbert403 : Coronavirus, i dati – Superati i 20mila contagi in un giorno: non succedeva dal 3 aprile. Tasso di positività scend… - cronachecampane : Superati i 20mila casi covid in Italia: i morti sono 118 #Covid #cronacanapoli #isolamentodomiciliare - infoitinterno : Coronavirus, i dati – Superati i 20mila contagi in un giorno: non succedeva dal 3 aprile - infoitinterno : Coronavirus, i dati – Superati i 20mila contagi in un giorno, tasso di positività scende al 2,9% - PicenoTime : Ministero Salute, superati 20mila nuovi casi con tasso positività che torna sotto al 3%. Aumenta il numero dei dece… -