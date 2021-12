Spalletti avvisa il Napoli: “Guai a sottovalutare l’Empoli” (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ‘‘L’errore più grande che potremmo fare è considerare la partita dell’Empoli come quella tra il Leicester e il Milan. Quella di Andreazzoli è una squadra in gran forma, con una classifica che gli permette di venire a giocarsela con spensieratezza. Noi corriamo il rischio di sottovalutare l’impegno”. Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss spiega quali sono le difficoltà dell’impegno di domani contro l’Empoli. ”Sappiamo benissimo che per riuscire a vincere questa partita dovremo esibire una prestazione di quelle top, al livello massimo delle nostre possibilità, Altrimenti ce la vedremo molto brutta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– ‘‘L’errore più grande che potremmo fare è considerare la partita delcome quella tra il Leicester e il Milan. Quella di Andreazzoli è una squadra in gran forma, con una classifica che gli permette di venire a giocarsela con spensieratezza. Noi corriamo il rischio dil’impegno”. Lucianoai microfoni di Radio Kiss Kiss spiega quali sono le difficoltà dell’impegno di domani contro. ”Sappiamo benissimo che per riuscire a vincere questa partita dovremo esibire una prestazione di quelle top, al livello massimo delle nostre possibilità, Altrimenti ce la vedremo molto brutta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

