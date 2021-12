Sono stato fregato dal superbonus 110%! Poche speranze per le case unifamiliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Come già ho scritto, l’esplosione delle domande per il Super Bonus 110% ha fatto saltare il mercato. Con il gruppo d’acquisto stiamo realizzando i lavori in alcuni condomini ma i tempi per lestati prorogati di troppo poco e molti resteranno esclusi. Io volevo restaurare e rendere efficiente una casa colonica di pietra dentro l’Ecovillaggio Solare ma non sarà possibile. In zona non trovo ditte in grado di farlo nei tempi ristretti. Le aziende costruttrici e installatrici con le quali avevamo fatto accordi siritirate una dopo l’altra. I prezziesplosi, spesso più che raddoppiati, i tempi pure. Stiamo riuscendo ad andare avanti con i condomini perché l’entità dei lavori li rende ancora convenienti, ma lette nonconvenienti per ...